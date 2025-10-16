Часті перепади температур у ванній – ідеальні умови для росту бактерій і псування речей

Ванна кімната – одна з найбільш активно використовуваних зон у домі. Тут ми вмиваємось, готуємось до сну, доглядаємо за собою. І логічно, що багато хто тримає під рукою косметику, прикраси, зубні щітки та техніку для волосся. Але експерти попереджають: висока вологість і часті перепади температур у ванній – ідеальні умови для росту бактерій і псування речей. Які речі не варто тримати у ванній, пише «24 Канал».

Зубні щітки

Навіть якщо ви регулярно міняєте щітку, зберігати її просто на раковині або в склянці біля унітаза – погана ідея. Після змивання в повітрі утворюється аерозольна хмара, яка осідає на всіх відкритих поверхнях, у тому числі й на щетині щітки. А це прямий шлях мікробам у ваш рот.

Рішення: тримайте щітки у закритих футлярах або шафках. Це зменшить ризик бактеріального зараження.

Прикраси

Навіть якщо вам зручно знімати сережки чи каблучки під душем або перед умиванням, залишати їх на поличці – не найкраще рішення. Волога та пар осідають на металі, провокуючи потемніння срібла або розхитування кріплень каменів.

Рішення: використовуйте спеціальну шкатулку в спальні або іншій сухій кімнаті. Ваші прикраси прослужать значно довше.

Фени, праски та плойки

Електроприлади для волосся мають бути якнайдалі від джерел вологи. Вони не тільки можуть швидше вийти з ладу, а й становлять реальну загрозу займання або короткого замикання, якщо залишити їх на вологій поверхні чи біля води.

Рішення: після використання прилади потрібно повністю вимикати з розетки і зберігати в сухому місці, наприклад, у закритому органайзері під раковиною.

Косметика

Тональні основи, туш, помади та особливо пензлі – все це надзвичайно вразливе до мікробного зараження. Якщо ви зберігаєте косметику на відкритій полиці у ванній, готуйтеся до того, що її термін придатності значно скоротиться, а ризик подразнень на шкірі зросте.

Рішення: косметику та інструменти для макіяжу краще тримати в сухій кімнаті, бажано в закритому контейнері, подалі від водяної пари та прямих сонячних променів.