Щонайменше десятеро людей загинули через обвал мосту в Колумбії

У Колумбії щонайменше десятеро людей стали жертвами обвалення мосту.
Як інформує CNN, катастрофа сталася на кордоні провінції Кундінамарка і Мета. Міст, який обвалився, повинен був стати частиною шосе з Боготи в Вільявісенсіо.
Як повідомляється, всі загиблі і поранені в результаті обвалення є будівельниками.
Ten people were killed and 3 injured after a bridge under construction collapsed south of Bogotá, Colombia. pic.twitter.com/gieMSMrC2i— News_Executive (@News_Executive) 15 січня 2018 р.
На місці катастрофи проводяться рятувальні роботи. Під завалами досі можуть перебувати робочі.
На даний момент причина обвалу невідома.
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