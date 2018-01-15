Щонайменше десятеро людей загинули через обвал мосту в Колумбії

СвітОлег Костюк, сьогодні, 07:431680

До теми

Щонайменше десятеро людей загинули через обвал мосту в Колумбії
фото News_Executive
Всі загиблі і поранені в результаті обвалення є будівельниками

У Колумбії щонайменше десятеро людей стали жертвами обвалення мосту.

Як інформує CNN, катастрофа сталася на кордоні провінції Кундінамарка і Мета. Міст, який обвалився, повинен був стати частиною шосе з Боготи в Вільявісенсіо.

Як повідомляється, всі загиблі і поранені в результаті обвалення є будівельниками.

На місці катастрофи проводяться рятувальні роботи. Під завалами досі можуть перебувати робочі.

На даний момент причина обвалу невідома.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Обвал на шахті «Лісова» стався через необережність потерпілих: результати розслідування ZAXID.NET
Через обвал новобудови у католицькій школі в Івано-Франківську загинув будівельник ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук