Щонайменше десятеро людей загинули через обвал мосту в Колумбії

У Колумбії щонайменше десятеро людей стали жертвами обвалення мосту.

Як інформує CNN, катастрофа сталася на кордоні провінції Кундінамарка і Мета. Міст, який обвалився, повинен був стати частиною шосе з Боготи в Вільявісенсіо.

Як повідомляється, всі загиблі і поранені в результаті обвалення є будівельниками.

Ten people were killed and 3 injured after a bridge under construction collapsed south of Bogotá, Colombia. pic.twitter.com/gieMSMrC2i