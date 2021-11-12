Кабмін попросив голів місцевого самоврядування докласти зусиль, щоб усі навчальні заклади вийшли з «дистанційки»

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наполягає на очному навчанні після усунення від роботи невакцинованих освітян. Про це він заявив у етері одного з телеканалів, повідомляє «РБК-Україна.

«Уряд наполягає на тому, що освіта у всіх навчальних закладах має бути очною. З понеділка невакциновані вчителі та викладачі відсторонені, тому це дозволяє вважати, що 100% колективів мають вакцинацію», – сказав прем'єр-міністр.

Він зазначив, що Кабмін попросив голів місцевого самоврядування докласти зусиль, щоб усі навчальні заклади вийшли з «дистанційки».

Шмигаль зауважив, що Всесвітня організація охорони здоров'я також радить очне навчання для шкіл.

Зазначимо, з 8 листопада в Україні почали усувати від роботи невакцинованих від коронавірусу співробітників навчальних закладів.

На сьогодні дистанційне навчання 1-11 класів запровадили у Києві, Херсоні, Львові, Сумській області. При цьому, згідно з постановою Кабміну, початкова школа та дитсадки можуть працювати у «червоній» зоні, незважаючи на кількість вакцинованих співробітників навчального закладу.

МОЗ видало наказ про відсторонення від роботи працівників державних адміністрацій та освітян, які не мають хоча б однієї дози вакцини. Зокрема, під обов'язкову вакцинацію підлягають працівники таких сфер: