Наприкінці жовтня 2023 року поліція склала протокол про адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов’язків на матір школяра, який публікував оголені фотожаби на вчителя та однокласників у Instagram. Справу розглянув суд, який звільнив жінку від покарання.

Як вказано у постанові Коломийського міськрайонного суду, яку винесли у жовтні, малолітній хлопець створював фотожаби з інтимним змістом, обробляючи фотографії свого класного керівника та однокласників та підставляючи під їхні обличчя тіла оголених людей. Такі колажі хлопець публікував у соцмережі Instagram. У судовій постанові не вказано вік хлопця та назву школи, у якій він навчається, проте малолітньою вважається дитина віком до 14 років.

Наприкінці жовтня щодо матері школяра склали адмінпротокол через неналежне виконання батьківських обов’язків. У суді жінка визнала свою провину.

Справу уже розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи та звільнив жінку від покарання через малозначність адміправопорушення. На постанову ще може бути подана апеляція.