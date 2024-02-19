Штурмовий батальйон 47-ї ОМБр тримав оборону чотири місяці

Бійці 25-го окремого штурмового батальйону 47-ї бригади після чотирьох місяців оборони останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу. Про це у понеділок, 19 лютого, повідомили у бригаді.

У бригаді зазначили, що з коксохіму бійцям вдалося вийти без втрат. Командування бригади забезпечило вогневу підтримку воїнам. У бригаді також зауважили, що окупанти з кінця жовтня 2023 року намагалися захопити підприємство. Для цього вони використовували так звані «мʼясні штурми».

«Мʼясними штурмами» вони лізли до паркану, але там і зупинялися. Наші екіпажі Бредлі, оператори FPV-дронів, піхота перемелювали ворогів у безпрецедентних масштабах. Кожен наш боєць увесь період часу чесно, гідно та мужньо виконував свій обовʼязок. Честь! Інші підрозділи 47 ОМБр продовжують тримати оборону на визначених напрямках», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ухвалив рішення вивести підрозділи з Авдіївки, що на Донеччині, щоб уникнути оточення та зберегти життя і здоров’я військовослужбовців. Повідомлялося, що військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський у суботу, 17 лютого, виступив на 60-й Мюнхенській безпековій конференції заявив, що рішення про вихід з Авдіївки було правильним, професійним та справедливим, а також мало на меті збереження особового складу. За його словами, у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України. Він також наголосив, що відхід з міста стався через недостатню підтримку України з боку міжнародних партнерів.