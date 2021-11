Свій попередній альбом ABBA випустили ще у 1981 році

У п'яницю, 5 листопада, легендарний шведський гурт ABBA нарешті випустив свій дев'ятий за рахунком, але перший за 40 років альбом.

Новий альбом називається Voyage, він складається з 10 композицій. Дві пісні – I Still Have Faith In You та Don't Shut Me Down, артисти випустили 2 вересня.

Послухати альбом можна на будь-якому сервісі потокового аудіо – Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer.

Наразі артисти готуються до концерту у травні 2022 року, який, за їхніми словами, буде революційним. Двоє учасників гурту Бйорн Ульвеус та Бенні Андерсон нещодавно заявили, що їхній дев'ятий альбом стане останнім, далі артисти не планують записувати разом нові пісні та продовжувати кар'єру.

Гурт ABBA створили в 1972 році, до нього входять Агнета Фельтског, Бйорн Ульвеус, Бенні Андерсон, Анні-Фрід Лінгстад. Назва є акронімом із перших літер імен учасників.

Гурт вважається одним із найуспішніших колективів в історії поп-музики. ABBA перемогла на пісенному конкурсі «Євробачення» у 1974 році з піснею Waterloo. У 1982 році гурт розпався. Найбільшу популярність ABBA здобула завдяки пісням Mamma Mia, Dancing Queen, Fernando, The Winner Takes It All.