Євгена Борисова підозрюють у легалізації незаконних доходів на 142 млн грн

Скандальному екс-начальнику Одеського обласного ТЦК та СП Євгену Борисову, якого підозрюють у незаконному збагаченні та легалізації незаконних доходів, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Щоб вийти з СІЗО, Борисов може внести заставу у 142 млн грн, повідомили у прес-службі ДБР у четвер, 30 травня.

Суд обрав Євгену Борисову, якого 28 травня затримали на виході з СІЗО та вручили нову підозру в легалізації незаконних доходів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу 142 млн грн. Тоді, коли військкома затримали вдруге, він вніс заставу в 12 млн грн за попереднім звинуваченням – у незаконному збагаченні на 188 млн грн.

Скільки часу Євген Борисов перебуватиме у СІЗО, у прес-службі ДБР не уточнили.

Що передувало другому арешту Євгена Борисова

У червні 2023 року «Українська правда» опублікувала розслідування про елітну нерухомість та автомобілі Євгена Борисова в Іспанії. У військкома виявили віллу в Іспанії за понад 3 млн євро, у його дружини – офісне приміщення на головній вулиці іспанської Марбельї.

Після розслідування Борисова спочатку звільнили, а згодом повідомили про першу підозру – у привласненні 188 млн грн. Сам Борисов переховувався від правосуддя, але згодом був затриманий та арештований у липні 2023 року. Спочатку суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 150 млн грн, проте суму поступово зменшували до 12 млн грн.

28 травня Євген Борисов вніс заставу та вийшов з СІЗО, де його знову затримали правоохоронці та вручили йому другу підозру – у легалізації незаконних доходів на понад 142 млн грн. Скандальному екс-військкому загрожує до 10 років позбавлення волі.