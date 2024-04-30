Новонароджені цуценята зубів не мають, а от дорослі собаки мають значно більше зубів, ніж їхні люди

Якщо ви коли-небудь задумувалися про собачі зуби – скільки їх, коли вони з’являються і коли випадають, то все про це розповідає ветеринарна лікарка Моніка Тарантіно.

Цікаві факти про собачі зуби

Ось кілька фактів про собачі зуби, що можуть вас здивувати, якщо ви раніше не заглиблювалися в цю тему:

Цуценята народжуються без видимих зубів – зубки у них з’являються у віці 3-4 тижні;

У цуценят виростає 28 зубів, що випадають у віці між 3-ма і 7-ма місяцями;

Постійних зубів у дорослих собак – 42, із них 20 – на верхній щелепі, 22 – на нижній.

Для чого собакам так багато зубів?

Собаки – хижаки, кожна група зубів у них виконує свою функцію. Ось ці функції:

12 зубів допомагають схоплювати предмети, шкрябатись, відкушувати їжу і чиститись;

4 зуба допомагають рвати їжу і щось проколювати;

16 зубів призначені для жування їжі – її подрібнення;

10 зубів допомагають ще більше подрібнити їжу, аби її було легко перетравлювати.

Чи випадають у собак зуби?

У цуценят їхні перші зуби випадають у віці 3-7 місяців. У маленьких порід процес може тривати дещо довше.

А от у дорослих здорових собак зуби не повинні випадати. Якщо це сталося із вашим собакою, потрібно обов’язково звернутися до ветеринара.

Причинами випадіння зубів у дорослих собак можуть бути травми і захворювання. Собачі зуби і ясна потребують щоденного догляду, як і людські.