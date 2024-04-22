Лише кілька маленьких змін можуть суттєво покращити якість життя песика похилого віку

Як це не сумно, та настає час, коли собака починає сивіти. Це означає, що він входить у період старості. Як минатимуть ці роки, залежить від породи, розміру, звичок, здоров’я собаки тощо. Та в будь-якому є випадку опікунам доведеться дещо змінити, аби песику було комфортно. Про п’ять основних змін порталу PetMD розповіли ветеринарки докторка Сара Вутен і докторка Джастін Лі.

Собака має залишатись активним

З роками щоденні фізичні вправи стають ще більш важливими для собаки, говорить докторка Сара Вутен. М’язова маса собаки – основний драйвер метаболізму. Тому собаки, що втрачають м’язи, набувають «синдром слабкості», що пришвидшує старіння.

Опікунам слід стежити за тим, як собака поводиться під час фізичного навантаження – найменші ознаки болю є сигналом одразу ж звернутися до ветеринара. «Опікуни досі вважають, що сповільнення в похилому віці – це нормально. Але це не так. Це ознака непролікованого болю», – каже Сара Вутен.

Окрім того, активний пес має значно менше шансів набути ожиріння, що призводить до великих проблем зі здоров’ям.

Щоб відстежувати і регулювати активність собаки похилого віку, можна вдягнути улюбленцю нашийник зі спеціальним трекером, радить ветеринарка.

Частіше здавати аналізи

У похилому віці собаки потребують частіших оглядів у ветеринара та здачі аналізів, зокрема, крові, говорить докторка Джастін Лі.

«Я рекомендую перевіряти, як почуваються білі і червоні кров’яні тільця, як функціонують нирки і печінка. Це найпростіший спосіб переконатися, що з собакою все добре або вчасно виявити проблему», – каже він.

Ортопедичний матрац – не лише собі

Старший пес почуватиметься комфортніше на ортопедичному ліжку або ліжку з підігрівом. Такі можна знайти в зоомагазинах. Найбільше подарунок оцінять собаки, які мають артрит або інші проблеми зі суглобами, каже Сара Вутон.

Якісне спальне місце допоможе песику прокидатися відпочилим, що покращить його мобільність і якість життя загалом.

Для підігріву собачого ліжка можна також використовувати електричні простирадла.

Слінгопідтримка

Якщо у собаки проблеми з рухливістю, в нагоді стануть спеціальні собачі слінги для підтримки або інша подібна амуніція. Ці девайси мають ручки, щоб опікуну було зручно допомогти собаці піднятися, коли йому важко.

Також слінги підтримують під час прогулянок, допомагають піднятися сходами, з ними простіше викупати собаку тощо.

Варіант собачого слінга для великих порід

Важливі деталі

Маленькі зміни в довкіллі допоможуть песику почуватися комфортніше. По-перше, це можуть бути додаткові килими в помешканні, щоб песик не підсковзнувся на плитці чи дереві. У цьому можуть допомогти і антиковзкі шкарпетки для собак.

Великою підтримкою для улюбленця стануть спеціальні собачі пандуси. Вони допомагають зайти в машину, спуститися чи піднятися сходами, залізти на диван тощо.

Переносний і складаний собачий пандус

Імовірно, змін потребуватимуть і миски песика. Ветеринари радять ставити їх на підвищенні, щоб не навантажувати шию і голову собаки.

Окрім того, можна поставити додаткові миски в помешканні, щоб старшому собаці було простіше вдовольнити спрагу. Це важливо і тому, що у песика можуть бути проблеми з пам’яттю. Допомогти може і підсвітка мисок у темну пору доби.

Якщо вдома є сходи, на ніч їх краще блокувати спеціальними перегородками, щоб собака не травмувався.

Подбати про комфорт собаки не важко, коли по-справжньому любиш.