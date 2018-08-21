США депортували колишнього наглядача концтабору «Травники» українського походження
Якова Палія 15 років тому позбавили громадянства США через співпрацю із нацистами
США депортували до Німеччини колишнього наглядача нацистського концтабору Якова Палія, який походить з України. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на повідомлення на сайті Мін’юсту США.
«Яків Палій, колишній наглядач трудового табору в окупованій Німеччиною Польщі, а після війни – мешканець Квінса, Нью-Йорк, був переданий Імміграційною та митною поліцією США Німеччині. Імміграційна та митна поліція вислала Палія на підставі відповідного ордеру міністерства юстиції від 2004 року», – йдеться у повідомленні.
«Сполучені Штати ніколи не будуть безпечною гаванню для тих, хто брав участь у звірствах, військових злочинах та порушеннях прав людини», – заявив генпрокурор США Джеф Сешнс.
Він наголосив, що Яків Палій брехав про своє нацистське минуле, щоб іммігрувати до США та отримати американське громадянство. Сешнс заявив, що 95-річний Палій став 67-м колишнім нацистом, висланим з США.
Яків Палій народився 1923 року на території Коломийського району Івано-Франківщини, яка тоді була у складі Польщі. Він іммігрував до США 1949 року та отримав громадянство у 1957 році.
У 2003 році стало відомо, що під час війни він служив в охороні нацистського концентраційного табору «Травники» в окупованій Польщі. Федеральний суддя США відкликав громадянство Палія, а через рік був виданий ордер на його депортацію. У 2005 році апеляція Палія на рішення суду була відхилена.
Працівники Імміграційної і митної поліції США депортували 95-річного Палія з його будинку в Нью-Йорку в понеділок.
.@ABC EXCLUSIVE: The last Nazi collaborator deported -- ABC News was there as ICE agents wheeled 95 year old Jakiw Palij from his New York home: https://t.co/OmHJYmyw5V@tarapalmeri reports. pic.twitter.com/2SDW3tzgvY— Good Morning America (@GMA) 21 серпня 2018 р.
Поки невідомо, чи загрожує Палієві судове переслідування в Німеччині, яка раніше відмовлялася приймати його, оскільки він не є німецьким громадянином.