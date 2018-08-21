США депортували колишнього наглядача концтабору «Травники» українського походження

Якова Палія 15 років тому позбавили громадянства США через співпрацю із нацистами

СвітКатерина Чурилова, 21 серпня5250

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США депортували колишнього наглядача концтабору «Травники» українського походження
фото AP Photo
Якову Палію нині вже 95 років

США депортували до Німеччини колишнього наглядача нацистського концтабору Якова Палія, який походить з України. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на повідомлення на сайті Мін’юсту США.

«Яків Палій, колишній наглядач трудового табору в окупованій Німеччиною Польщі, а після війни – мешканець Квінса, Нью-Йорк, був переданий Імміграційною та митною поліцією США Німеччині. Імміграційна та митна поліція вислала Палія на підставі відповідного ордеру міністерства юстиції від 2004 року», – йдеться у повідомленні.

«Сполучені Штати ніколи не будуть безпечною гаванню для тих, хто брав участь у звірствах, військових злочинах та порушеннях прав людини», – заявив генпрокурор США Джеф Сешнс.

Він наголосив, що Яків Палій брехав про своє нацистське минуле, щоб іммігрувати до США та отримати американське громадянство. Сешнс заявив, що 95-річний Палій став 67-м колишнім нацистом, висланим з США.

Яків Палій народився 1923 року на території Коломийського району Івано-Франківщини, яка тоді була у складі Польщі. Він іммігрував до США 1949 року та отримав громадянство у 1957 році.

У 2003 році стало відомо, що під час війни він служив в охороні нацистського концентраційного табору «Травники» в окупованій Польщі. Федеральний суддя США відкликав громадянство Палія, а через рік був виданий ордер на його депортацію. У 2005 році апеляція Палія на рішення суду була відхилена.

Працівники Імміграційної і митної поліції США депортували 95-річного Палія з його будинку в Нью-Йорку в понеділок.

Поки невідомо, чи загрожує Палієві судове переслідування в Німеччині, яка раніше відмовлялася приймати його, оскільки він не є німецьким громадянином.

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