У понеділок, 27 литопада, Німеччина і США спростували інформацію зі статті журналіста Bild Юліана Рьопке, в якій він розповідає про нібито «секретний план з підштовхування України до переговорів із Росією».

Спершу помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн на брифінгу сказав, що у Вашингтона немає політики з підштовхування Києва до переговорів із Москвою.

«Ми завжди говорили, що це питання має вирішувати Україна», – цитує слова О'Браєна Reuters.

Згодом, Федеральний уряд Німеччини у відповідь на запит Detsche Welle заявив, що матеріал Bild «не має жодних підстав», а ФРН буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно для захисту від російської агресії.

«Для федерального уряду зрозуміло, що Україна має визначити військові та політичні цілі у своїй оборонній боротьбі проти російської агресії. Тільки Україна може призначити дату початку мирних переговорів», – цитує DW уряду відповідь на свій запит.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 листопада, німецьке видання Bild повідомило із посиланням на одне анонімне джерело, що ФРН і США хочуть змусити Україну піти на переговори з РФ, використовуючи як важіль обмеження в постачання зброї. Також, стверджувалось у статті, Берлін і Вашингтон розглядають варіант замороження війни, в результаті чого лінія зіткнення стане «новим квазікордоном між Україною і Росією».