Вартість Boeing становить понад 25 млн доларів

Суд східного округу Нью-Йорка видав ордер на арешт літака Boeing 737-7JU російської нафтової компанії «Роснєфть» через порушення експортного контролю та обхід санкцій. Вартість повітряного судна становить понад 25 млн доларів. У Міністерстві юстиції США у середу, 8 березня, зазначили, що виконавчий директор «Роснефті» Ігор Сєчін належить до найближчого оточення російського президента Владіміра Путіна і перебуває під санкціями.

Boeing літав попри відсутність ліцензій. «Санкції передбачають експортний контроль та ліцензійні вимоги для захисту національної безпеки та зовнішньополітичних інтересів США. Санкції проти Росії розширили заборони на експорт, реекспорт літаків американського виробництва. У цьому випадку санкції забороняють літаку, який побудували або виготовили у США, в'їзд в Росію без чинної ліцензії», – повідомили у прес-службі Мін'юсту США.

Після запровадження санкцій Boeing незаконно вилітав з Росії мінімум сім разів. У Мін'юсті додали, що востаннє літак перебував у США у 2014 році.

«"Роснефть" перетворила свій літак на контрабанду», – сказав чиновник з Міністерства юстиції Ендрю Адамс.

Нагадаємо, що США у вересні 2022 року наклали арешт на Boeing 737-7EM, який належить російській енергетичній компанії «Лукойл». Вартість літака становить 45 млн доларів.