Пхеньян таємно передає Москві боєприпаси для війни в Україні

США передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази того, що КНДР постачає зброю ПВК «Вагнера». Потім ця зброя використовується у війні Росії проти України, повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

«Ми бачили, як представники влади Північної Кореї брехливо заперечували постачання зброї для ПВК «Вагнер», – сказав Кірбі.

Він нагадав, що США мають докази таких фактів і надав супутникові знімки, котрі свідчать про це.

Зокрема, на знімках видно, що 18 листопада п’ять російських залізничних вагонів вирушили з РФ до КНДР, а наступного дня Північна Корея завантажила в них контейнери, і потяг повернувся до Росії.

фото Укрінформу

Кірбі наголосив, що постачання зброї з КНДР є прямим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН. Тому США надало цю інформацію групі експертів Комітету Радбезу з питань санкцій проти КНДР.

За даними представника США, ці постачання для ПВК «Вагнер» не змінили динаміки бойових дій в Україні, але Росія прагне і надалі отримувати озброєння з Північної Кореї.

«Ми чітко засуджуємо дії КНДР та закликаємо її негайно припинити ці поставки ПВК «Вагнера», – підсумував Кірбі.

Північна Корея була однією з п'яти країн, які проголосували проти резолюції ООН, яка засуджує Москву за її вторгнення в Україну. У липні Північна Корея стала третьою країною, яка визнала «ДНР» та «ЛНР» незалежними державами після так званих «референдумів». Україна розірвала відносини з КНДР через визнання «ЛНР» і «ДНР».