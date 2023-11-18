США запровадила обмеження для двох компаній, пов'язаних з Росією

Сполучені Штати оголосили про запровадження експортних обмежень щодо двох компаній, які, за даними Міністерства торгівлі США, пов’язані з Росією. Про це у суботу, 18 листопада, повідомило видання «Радіо свобода».

Обмеження запровадили проти Novax Group, яку США пов’язують із Росією, Венесуелою, Панамою та Коста-Рикою. Також обмеження стосуються Si2 Microsystems Private Limited, яка, як стверджується, «надавала підтримку російській військовій та/або оборонній промисловості». Si2 Microsystems, за даними американського уряду, постачала вироблені в США мікросхеми покупцям, «пов’язаним із російським оборонним сектором».

Відповідні дані внесли до федерального реєстру Бюро з питань промисловості та безпеки міністерства.

Нагадаємо, уряд Чехії 15 листопада ухвалив рішення про заморожування усіх російських державних активів. Це означає, що Російська Федерація не зможе розпоряджатися нерухомістю, яка належить державній установі Росії. Майно не може бути передано або продано. Країні-агресорці не дозволять використовувати банківські рахунки, на які надходить орендна плата за це майно.