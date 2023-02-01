До списків санкцій США з 2014 року було включено понад 1000 російських фізичних та юридичних осіб

США запровадили санкції проти 22 фізичних та юридичних осіб, громадян та резидентів різних країн, пов'язаних з торгівлею зброєю на користь Росії. Про це повідомила прес-служба мінфіну США у середу, 1 лютого.

Серед тих, хто потрапив у список санкцій, – кілька громадян Росії, які, як правило, мають громадянства також інших держав. Усі вони причетні до мережі, яка допомагала обходити санкції, запроваджені у зв’язку із вторгненням Росії в Україну. Всі ці люди та організації сприяли підприємствам російського військово-промислового комплексу.

Повідомляється, що нові санкції стали результатом роботи нещодавно створеної Мінфіном США команди з відстеження активів росіян, які раніше потрапили під санкції по всьому світу.

До списку потрапили:

Маркс Блатс (Латвія);

Серена Бі Лін (Сінгапур);

Ігор Пальниченко (Кіпр);

Гілад Піфлакс (Ізраїль);

Макс Піфлакс (Узбекистан);

Олександр Вольфович (Вольфовіц) (Кіпр, Ізраїль);

Аріель Вольфович (Вольфовіц) (Кіпр);

Станіслав Вольфович (Вольфовіц) (Кіпр, Ізраїль);

Ігор Зіменков (Ізраїль, Росія);

Натан Зіменков (Росія).

Компанії:

Asia Trading & Construction PTE LTD (Сінгапур);

DES Defense Engineering Solutions LTD (Ізраїль);

Elektrooptika SIA (Латвія);

GBD LTD (Кіпр);

GMI Global Manufacturing & Integration LTD (Кіпр);

Kliosa LTD (Кіпр);

Mateas LTD (Кіпр);

Pitaron LTD (Кіпр);

Terra-AZ LTD (Кіпр);

Texel FCG Technology LTD (Ізраїль);

U-Stone LTD EOOD (Болгарія);

VFC Solutions LTD (Кіпр).

«Відчайдушні спроби Росії використати проксі-серверів, щоб обійти санкції США, демонструють, що санкції значно ускладнили та здорожчали для російського військово-промислового комплексу відновлення постачання військової машини Путіна», – прокоментував рішення мінфіну США заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до списків санкцій США було включено понад 1000 російських фізичних та юридичних осіб.