США ввели санкції проти торговців зброєю, які пов’язані із Росією
Фізичні та юридичні особи допомагали військово-промисловому комплексу РФ обходити санкції
США запровадили санкції проти 22 фізичних та юридичних осіб, громадян та резидентів різних країн, пов'язаних з торгівлею зброєю на користь Росії. Про це повідомила прес-служба мінфіну США у середу, 1 лютого.
Серед тих, хто потрапив у список санкцій, – кілька громадян Росії, які, як правило, мають громадянства також інших держав. Усі вони причетні до мережі, яка допомагала обходити санкції, запроваджені у зв’язку із вторгненням Росії в Україну. Всі ці люди та організації сприяли підприємствам російського військово-промислового комплексу.
Повідомляється, що нові санкції стали результатом роботи нещодавно створеної Мінфіном США команди з відстеження активів росіян, які раніше потрапили під санкції по всьому світу.
До списку потрапили:
- Маркс Блатс (Латвія);
- Серена Бі Лін (Сінгапур);
- Ігор Пальниченко (Кіпр);
- Гілад Піфлакс (Ізраїль);
- Макс Піфлакс (Узбекистан);
- Олександр Вольфович (Вольфовіц) (Кіпр, Ізраїль);
- Аріель Вольфович (Вольфовіц) (Кіпр);
- Станіслав Вольфович (Вольфовіц) (Кіпр, Ізраїль);
- Ігор Зіменков (Ізраїль, Росія);
- Натан Зіменков (Росія).
Компанії:
- Asia Trading & Construction PTE LTD (Сінгапур);
- DES Defense Engineering Solutions LTD (Ізраїль);
- Elektrooptika SIA (Латвія);
- GBD LTD (Кіпр);
- GMI Global Manufacturing & Integration LTD (Кіпр);
- Kliosa LTD (Кіпр);
- Mateas LTD (Кіпр);
- Pitaron LTD (Кіпр);
- Terra-AZ LTD (Кіпр);
- Texel FCG Technology LTD (Ізраїль);
- U-Stone LTD EOOD (Болгарія);
- VFC Solutions LTD (Кіпр).
«Відчайдушні спроби Росії використати проксі-серверів, щоб обійти санкції США, демонструють, що санкції значно ускладнили та здорожчали для російського військово-промислового комплексу відновлення постачання військової машини Путіна», – прокоментував рішення мінфіну США заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до списків санкцій США було включено понад 1000 російських фізичних та юридичних осіб.