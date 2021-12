Посольство США в Україні закликало комісію з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердити результати конкурсу та нарешті оголосити вже відомого переможця.

«США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури й ухвалити правильне рішення для українського народу, затвердивши свій власний вибір. Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати довірену вам роботу», – йдеться у зверненні.

calls on commission members for the Specialized Anticorruption Prosecutor to return to work, respect their own procedures & do what’s right for people by certifying their own SAP selection. Do not allow corrupt external forces to block the work you were entrusted to finish.