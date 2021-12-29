США закликали комісію з обрання голови САП ухвалити «правильне рішення»

Посольство США в Україні закликало комісію з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердити результати конкурсу та нарешті оголосити вже відомого переможця.

«США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури й ухвалити правильне рішення для українського народу, затвердивши свій власний вибір. Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати довірену вам роботу», – йдеться у зверненні.

calls on commission members for the Specialized Anticorruption Prosecutor to return to work, respect their own procedures & do what’s right for people by certifying their own SAP selection. Do not allow corrupt external forces to block the work you were entrusted to finish. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 29, 2021

Це не перше подібне звернення посольства.

Як інформував ZAXID.NET, конкурс на посаду голови САП де-факто уже закінчився, найбільше балів на ньому набрав детектив НАБУ Олександр Клименко. Однак, на засіданні 21 грудня члени комісії відмовилися проголосувати за визначення переможця відбору та скерування його генпрокурору для призначення.

Тоді голова конкурсної комісії Катерина Коваль пояснила відмову затвердити результати відбору процедурним моментом - відсутністю інформації про спецперевірку кандидатів. Тому члени комісії мають зібратися ще раз, щоб формально затвердити результати конкурсу.

Після цього Посольство США в Україні заявило, що нездатність відбіркової комісії затвердити своє остаточне рішення викликає у США глибоке розчарування, особливо з огляду на те, що переможця вже було визначено і залишалося лише затвердити результати конкурсу. Тоді ж із критикою виступили посли G7.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року. Його призначення чекають й інші міжнародні партнери України.