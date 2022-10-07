Суд арештував на 15 днів відомого численними випадками неадекватної поведінки 44-річного львів’янина Павла Кудринецького та вкотре позбавив його водійських прав на 10 років. Раніше Павла Кудринецького уже неодноразово штрафували і позбавляли прав за їзду під впливом наркотів і ДТП, проте штрафів він не сплачує та продовжує їздити за кермом у неадекватному стані.

Як вказано у матеріалах справи, розглянутої Залізничним районним судом Львова, 17 липня пізно ввечері на вул. Городоцькій патрульні зупинили Павла Кудринецького за кермом Toyota Land Cruiser Prado із ознаками наркотичного сп’яніння – у нього були розширені зіниці, порушення мови та координації рухів. Від перевірки на стан сп’яніння Павло Кудринецький відмовився та не з’явився на засідання суду.

Враховуючи це, суддя Залізничного районного суду Ірина Мруць визнала винним Павла Кудринецького за ч. 3 ст. 130 КУаП та призначила йому 15 днів адміністративного арешту з позбавленням права сідати за кермо на 10 років. При цьому автомобіль у нього не вилучили. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

44-річний Павло Кудринецький відомий у Львові водій-наркоман. Він має велику кількість несплачених штрафів та, незважаючи на це, продовжує їздити за кермом під наркотиками. У липні невідомі розмалювали фарбою його позашляховик Toyota Land Cruiser, який пізніше вилучила поліція, ще за кілька днів його помітили на вулиці голим і у стані наркотичного сп'яніння.

На початку серпня Кудринецький пересів на Škoda Octavia, але і цей автомобіль у нього вилучила поліція. Проте йому вдалося забрати Škoda Octavia з арештмайданчика і вже за кілька днів на цьому ж автомобілі він в’їхав у трамвай.

Згідно з даними реєстру судових рішень, загалом за 2015-2022 роки за порушення правил дорожнього руху Павла Кудринецького оштрафували щонайменше на 173,4 тис. грн, а також позбавляли водійських прав на загальний строк 48 років. Ще 13 справ за схожі порушення, вчинені Кудринецьким цього року, чекають на свій розгляд у судах.