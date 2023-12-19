На Рівненщині судили військовослужбовця, який втік з військової частини. Йому призначили п’ять років ув’язнення, а також суд постановив позбавити його звання молодшого сержанта ЗСУ.

Як йдеться у вироку Костопільського райсуду, чоловіка мобілізували 2 березня цього року. 8 березня він прибув до військової частини для проходження базової загальновійськової підготовки. Орієнтовно за два місяці після цього, зранку 10 квітня, він самовільно покинув місце служби і проводив час на власний розсуд.

На судовому засіданні, яке відбулося 14 грудня, чоловік частково визнав провину, хоча переконував, що не мав наміру ухилятись від служби та планує служити далі.

Водночас четверо свідків з військової частини розповіли, що за деякий час після втечі з чоловіком таки вдалося сконтактувати по телефону. Йому сказали повернутись на службу, але він відповів, що «не має грошей».

Суддя Петро Олійник, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним у порушенні ч.4 ст. 408 ККУ (самовільне залишення місця служби) та призначив йому п’ять років тюрми. В цей термін йому зарахують час перебування в СІЗО з 13 червня. Окрім цього, підсудного позбавлять звання молодшого сержанта.

Вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.