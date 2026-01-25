Суд помʼякшив запобіжний захід для батька посадовця НАБУ

Печерський районний суд Києва помʼякшив запобіжний захід для Сентябра Магамедрасулова – батька детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Раніше його звільнили з-під варти. Про це у неділю, 25 січня, повідомило «Суспільне» з посиланням на адвоката Сентябра Магамедрасулова.

З 2 грудня 2025 року Сентябр Магамедрасулов перебував під нічним домашнім арештом. Також на нього була покладена низка зобовʼязань, зокрема, він мав здати закордонний паспорт. 22 січня термін запобіжного заходу минув, а 23 січня Печерський районний суд Києва обрав для Магамедрасулова старшого новий запобіжний захід, який передбачає лише одне зобовʼязання, – сповіщати про зміну місця проживання.

«Покладено тільки одну цю вимогу. Наш клієнт це виконуватиме, але це можна вважати нічого, жодних обмежень. Запобіжний обрали на 60 діб», – цитує «Суспільне» адвоката Віктора Карпенка.

Нагадаємо, у липні 2025 року суд у Києві відправив під варту детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька Сентября Магамедрасулова. За даними слідчих, Сентябр Магамедрасулов вів бізнес на території Росії – продавав партії технічної коноплі до республіки Дагестан, що є суб’єктом РФ. За версією слідства, Руслан Магамедрасулов був посередником у продажах. Крім того, посадовця НАБУ підозрюють у зв’язках з нардепом від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком, який працює на ФСБ.

16 вересня 2025 року СБУ оголосила ще одну підозру Руслану Магамедрасулову – у допомозі з махінаціями конвертаційним центрам. За даними слідчих, Магамедрасулов використовував свої зв’язки та службовий вплив у махінаціях із податками українських суб’єктів господарювання.

2 грудня 2025 року Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти батька посадовця НАБУ Сентябра Магамедрасулова. А наступного дня, 3 грудня, з СІЗО звільнили Руслана Магамедрасулова, таке рішення ухвалив Апеляційний суд у Києві. Того дня Офіс генпрокурора заявив, що потреби в ізоляції Руслана Магамедрасулова більше немає, оскільки слідчі зібрали достатньо доказів для досудового розслідування.