Валерій Хорошковський довгий час проживає в Монако

Черкаська обласна прокуратура повернула у власність держави 40 земельних ділянок лісогосподарського призначення в адміністративних межах Бобрицької сільської ради Канівського району Черкащини, якими незаконно заволодів колишній голова СБУ та перший віце-прем’єр-міністр України часів Віктора Януковича Валерій Хорошковський. Про це повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора у суботу, 27 січня.

Як розповіли у відомстві, прокуратура встановила факт привласнення земель лісового фонду. Вони виділялися певним особам, а у 2005 році потрапили у власність родини топ-чиновника. Відтак перейшли з державної у приватну власність. Вартість землі становить понад 1,5 млрд грн.

Прокуратура відреагувала на порушення інтересів держави та пред’явила до суду позов про повернення їх державі. Спір двічі розглядав Верховний Суд. Відповідачі упродовж цього часу не полишали спроб зберегти незаконно набуте право на землі, що мають належати державі. Вони змінювали кадастрові номери та конфігурацію ділянок. Оскаржували судові рішення і затягували судовий розгляд.

Наприкінці 2022 року за результатами розгляду нової справи Канівський міськрайонний суд Черкаської області задовольнив позов прокуратури. Однак це рішення відповідачі знову оскаржили. Під час перегляду справи апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін. Наразі воно набрало законної сили.

Як передбачається, найближчим часом прокуратура виконає судове рішення та поверне землі у власність Черкаської обласної державної адміністрації. У прокуратурі не назвали імені високопосадовця, але судячи з оприлюдненого фото, мова йде саме про Валерія Хорошковського.

Хто такий Валерій Хорошковський

Валерій Хорошковський працював на різних владних посадах з 2002 по 2012 рік за часів президентства Леоніда Кучми, Віктора Ющенка і Віктора Януковича.

З 11 березня 2010 до 18 січня 2012 року він очолював Службу безпеки України, а з 18 січня 2012 до 22 лютого 2012 був міністром фінансів України.

Також Хорошковський є бізнесменом. Зокрема, він був акціонером медіагрупи U.A. Inter Media Group, якій належить телеканал «Інтер». З 2013 року Хорошковський жив у Монако. Акції «Інтера» він продав Дмитру Фірташу.

У жовтні 2019 року журналісти «Радіо Свобода» повідомили, що бачили, як Хорошковський відвідував Офіс президента. Невдовзі після цього Валерій Хорошковський став безкоштовним консультантом Митної служби.

У червні 2020 року повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський пропонував очолити Державну митну службу України Валерію Хорошковському, однак той відмовився.