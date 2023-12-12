У суді крадій визнав свою вину

Ужгородський міськрайонний суд звільнив від покарання В’ячеслава Кокайка, який, скориставшись послугами евакуатора, викрав у жительки міста автомобіль. За свій вчинок ужгородець отримав рік випробувального терміну.

Як вказано у вироку суду, який винесли 8 грудня, потерпіла залишила несправну Cherry Amulet на вулиці Богомольця. Через два дні побачила, що автомобіль зник і звернулася в поліцію. Як встановили правоохоронці, автомобіль викрав В’ячеслав Кокайко, перевізши його у свій двір за допомогою евакуатора.

У суді крадій визнав свою вину, а потерпіла зазначила, що обвинувачений відшкодував їй шкоду і претензій до нього вона не має.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ірина Шепетко призначила В’ячеславу Кокайку три роки позбавлення волі. Від відбування призначеного судом покарання ужгородця звільнили з випробувальним строком на рік. За проведення експертиз він має сплатити 2629 гривень.