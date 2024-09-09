Луцький міськрайонний суд виніс вирок Андрію Коширцю, який за 200 доларів винагороди погодився стати фіктивним директором приватного підприємства «Захід Драйв». Чоловік свою вину визнав і замість трьох років тюрми отримав іспитовий термін.

Як йдеться у вироку суду, 9 жовтня 2021 року невстановлена слідством людина запропонувала Андрію Коширцю за 200 доларів винагороди стати директором приватного підприємства «Захід Драйв», на що той погодився. Того ж дня обвинувачений звернувся до приватного нотаріуса в Луцьку для підписання договору купівлі-продажу корпоративних прав на частку у статутному капіталі фірми, що в грошовому еквіваленті склало понад 62 млн грн. Так, Андрій Коширець переоформив усю офіційну документацію на своє імʼя, хоч і ніколи раніше не був дотичний до підприємницької діяльності.

Під час судового розгляду справи волинянин свою вину визнав і розкаявся.

Суддя Ярослав Артиш визнав Андрія Коширця винним за ч. 2 ст. 205-1 КК України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, вчинене за попередньою змовою), втім звільнив від основного покарання у вигляді трьох років позбавлення волі й призначив рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, підприємство «Захід Драйв» зареєстроване у Харківській області та спеціалізується на продажі автомобілів. Його власником досі зазначається Андрій Коширець.