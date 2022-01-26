У 2021 році сума проведених закупівель на ремонт та будівництво доріг у 10 разів перевищили витрати на матеріальне забезпечення для Збройних сил України. Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на дані в системі «ProZorro».

Як повідомляється, загалом з 2017 року Міноборони провело в системі закупівлі обмундирування, харчів, палива, ремонту техніки тощо на 63 млрд грн.

Ще 84 мільярди гривень у ці роки було закладено у бюджет на Державне оборонне замовлення, зокрема на військову техніку, зброю і боєприпаси, закупівлі яких засекречені та проводяться не через систему «ProZorro».

«Тобто загалом на військові потреби за ці п’ять років провели закупівлі на 147 млрд грн. «Укравтодорівські» служби провели тендери на ремонти доріг у цей же період на 635 млрд грн. При цьому найбільший розрив почався зі стартом «Великого будівництва» Володимира Зеленського», – зазначає видання.

інфографік «Наших грошей»

інфографік «Наших грошей»

В тому числі зменшилася сума проведених Міноборони закупівель екіпірування та форми для солдатів (білизна, уніформа, шоломи, берці, сумки, тощо).

інфографік «Наших грошей»

Минулого тижня Кабінет міністрів надав «Укравтодору» державні гарантії за запозиченнями на суму близько 20 млрд грн на строк до 15 років. Позичені кошти планують спрямувати на виплату вже існуючих боргів «Укравтодору» у 2022 році. Про надання додаткового фінансування для Міноборони не повідомлялося.

У 2021 році «Укравтодор» здійснив виплати за кредитами ЄБРР, МБРР, ЄІБ та борговими зобов’язаннями за ОВДП на загальну суму 14,91 млрд грн. Це найбільша сума за останні роки. Раніше на ці цілі витрачали близько 5-6 млрд грн. У 2018 році – 5,34 млрд грн, у 2019 – 6,77 млрд грн, у 2020 році – 5,35 млрд грн.

«Торік виплати по кредитам міжнародним банкам та по ОВДП склали рекордні 15 млрд грн. Так що, коли наступники захочуть змінити тенденцію фінансування армії, то цілком може виявитись, що вже не буде з чого», – пишуть «Наші гроші».