Супутники показали нову локації розміщення російської військової техніки та наметів у Білорусі

Супутникові змімки приватної компанії Maxar Technologies показали нове розміщення понад 100 російських військових машин і десятків наметів на півдні Білорусі поблизу українського кордону. Про це пише Reuters у середу, 23 лютого.

Знімки були зроблені 22 лютого. За даними компанії, техніка та намети розташовані на аеродромі у селі Великому Бокові, що за 38 км від кордону України.

Російська армія масовано обстрілює українські позиції на Донбасі. Загострення розпочалося ще 17 лютого, з того часу під російський вогонь, зокрема, потрапили дитсадок, школа, низка житлових будинків та Луганська ТЕС. Крім цього, окупанти влаштовують провокації і на непідконтрольній Україні території з метою звинувачення українських військових – обстрілюють власні позиції та окуповані ними ж українські міста.

21 лютого президент РФ Володимир Путін після своєї заяви, у якій він неодноразового ставив під сумнів право України на існування, підписав укази про визнання «незалежності» «ДНР» та «ЛНР» – російських маріонеткових квазідержавних утворень на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Своїми указами Путін також наказав направити на схід України російські війська. Очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів російської техніки та військових із центру міста в напрямку до лінії зіткнення.

Через це рішення США запровадили санкції проти «Л/ДНР», а Велика Британія – проти п’яти російських банків та трьох російських олігархів. Крім того, у відповідь на визання терористів Німеччина зупинила сертифікацію російського «Північного потоку-2».