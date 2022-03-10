Тіла двох дітей та жінок витягли з-під завалів будинку біля Харкова
Вночі росіяни знову обстріляли Харків та ближні села
В ніч на 10 березня російські військові здійснили декілька атака на Харків та область. Внаслідок обстрілу села Ізюмського району загинули дві жінки та дві дитини. Про це повідомляють у місцевому управлінні ДСНС.
Так, о 22:46 надійшло повідомлення про пожежу та руйнації в ТРЦ Nikolsky, що в центрі міста Харкова. До місця виїхали рятувальники. Площа пожежі склала близько 100 м2, о 03:00 її ліквідували. Жертв та постраждалих не було.
Також вночі росіяни обстріляли село Слобожанське Ізюмського району, ворожий снаряд потрапив до приватного житлового будинку. Під завалами будинку загинуло 4 людини: 2 жінки та 2 дітей. 5-річній дівчинці вдалось вижити, її забрали в лікарню.
Росіяни обстріляли Харків та околиці міста
Вдень 10 березня рятувальники продовжать пошук тіл під завалами.
Нагадаємо, 9 березня російські військові розбомбили пологове та дитяче відділення лікарні у Маріуполі.
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