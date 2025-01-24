Трамп повідомив, що невдовзі Сполучені Штати матимуть на озброєнні власні гіперзвукові ракети

Росія вкрала проєкт ракет за часів адміністрації Барака Обами. Про це інтерв'ю Fox News у четвер, 23 січня, повідомив президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп знову заявив, що Російська Федерація вкрала план створення гіперзвукових ракет у США.

«Росія вкрала проєкт, вони отримали його від нас. Вони вкрали його під час адміністрації Обами, а не Байдена. Хоча вони, мабуть, багато вкрали й у Байдена, ми також про це почуємо», – сказав він.

При цьому Трамп повідомив, що невдовзі Сполучені Штати матимуть на озброєнні власні гіперзвукові ракети. За словами президента, вони будуть «на крок краще» того проєкту, які вкрали росіяни.

У 2023 році він уже згадував про цю крадіжку, однак тоді Кремль відповів, що вони мають «власну чудову ракету».

Нагадаємо, 22 січня Трамп звернувся до російського президента Владіміра Путіна з вимогою зупинити війну в Україні й укласти мирну угоду. Американський лідер пригрозив введенням нових санкцій та мит на весь російський експорт до США, якщо Росія виступить проти угоди.