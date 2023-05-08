Батареї придбаного російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-400

США пропонували Туреччині передати Україні системи С-400, які були раніше закуплені в Росії, проте країна відмовилася. Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише Haberturk.

За його словами, це «питання незалежності Туреччини».

«США зробили пропозицію, яка безпосередньо стосується нашого суверенітету, наприклад, передати контроль над установками. Де наша незалежність, наш суверенітет?», – заявив він.

Чавушоглу також додав, що США також просили Туреччину надати їм контроль над комплексами.

За словами голови МЗС Туреччини, його країна підтримує «формулу миру» президента Володимира Зеленського й сподівається, що війну між Україною та Росією буде завершено за столом переговорів.

Як пише портал «Мілітарний», у 2017 році Туреччина уклала з Росією контракт на закупівлю систем С-400 вартістю 2,5 млрд доларів. У 2019 році турецька сторона отримала компоненти російської системи та інтегрувала їх у свою ППО, і при цьому випробувала можливості С-400 на військових літаках, закуплених раніше у США.

У грудні 2020 року США запровадили санкції проти Туреччини за «свідому масштабну операцію з організацією, яка входить до складу оборонного/розвідувального сектора уряду РФ або працює від його імені». Також організація Північноатлантичного договору виключає будь-яку можливість інтеграції російських систем С-400 у свою протиповітряну оборону.

Північноатлантичний альянс продовжує працювати над альтернативними варіантами для Туреччини. У НАТО намагаються знайти альтернативні рішення, які можуть включати американські системи ППО Patriot або французькі SAMP/T.

Згідно з даними з відкритих джерел, С-400 «Тріумф» – російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії, зенітний ракетний комплекс (ЗРК) нового покоління. Створений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу – літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших. Кожна ЗРС забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей (за наявності 8 ЗРК) із наведенням на них до 160 ракет.