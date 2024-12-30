22 дрони були локаційно втрачені

Російські війська в ніч на понеділок, 30 грудня, атакували Україну 43 ударними дронами та безпілотниками інших типів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що вночі 30 грудня росіяни випустили із Приморсько-Ахтарська 43 БПЛА для обстрілу українських міст та сіл.



В результаті бойової роботи сили ППО ліквідували 21 Shahed та безпілотники-імітатори інших типів у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Крім цього, 22 дрони були локаційно втрачені.

Робота ППО 30 грудня

«У Харківській та Одеській областях через падіння збитих БПЛА пошкоджено приватні будинки громадян», – додають у дописі.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що у Роздільнянському районі внаслідок падіння уламків збитих російських ударних безпілотників пошкоджені п'ять житлових будинків.

Нагадаємо, 23 грудня стало відомо, що на території російської особливої економічної зони «Алабуга» в Татарстані згорів склад з деталями до безпілотників типу Shahed-136, якими країна-агресор атакує Україну.