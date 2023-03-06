Під час виконання бойового завдання у Харківській області загинув командир 1 стрілецької роти однієї із військових частин ЗСУ, депутат Сокирянської міської ради Іван Варчук. У військового залишилася дружина та двоє маленьких дітей.

Про загибель депутата у неділю, 5 березня, повідомила прес-служба Сокирянської міської ради. За інформацією мерії, військовий Іван Варчук загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Бударки, Харківської області. До війни депутат також працював у відділі муніципальної інспекції міста Сокиряни.

«4 березня, боронячи українську землю від ворога, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бударки, Харківської області, командир 1 стрілецької роти однієї із військових частин Збройних Сил України Іван Михайлович Варчук загинув. 4 квітня Герою мало виповнитись 40 років», – йдеться у повідомленні.

Майже 18 років працював на різних посадах в Сокирянській районній державній адміністрації та Сокирянській міській раді, у 2020 році обраний депутатом Сокирянської міськради, тоді ж призначений начальником відділу муніципальної інспекції. Як уточнили у Сокирянській міськраді, у військового залишилася дружина, син та донька.