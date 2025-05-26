Внаслідок підриву рух поїздів тимчасово призупинили

У неділю, 25 травня, у Бєлгородській області потяг наїхав на вибуховий пристрій і підірвався. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Відомо, що інцидент трапився 25 травня в Новооскільському окрузі у Бєлгородській області.

«За попередньою інформацією, залізничний потяг наїхав на вибуховий пристрій, закладений під рейками. У результаті стався вибух. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні Гладкова.

Внаслідок інциденту пошкоджено контактну мережу залізничної колії, рух поїздів тимчасово призупинено.

За даними Telegram-каналу SHOT, внаслідок вибуху на колії впала опора ЛЕП і пошкодила контактну мережу залізничних шляхів.

Нагадаємо, 15 травня агенти руху опору вивели з ладу релейну шафу на залізничному полотні, яке використовували російські військові для постачання озброєння та техніки окупантам, що воюють на кордоні Сумської та Чернігівської областей.

17 травня стало відомо, що маріупольський спротив влаштував диверсію на залізничній станції «Новосибірськ».