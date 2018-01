У Чехії учасницю Femen засудили до умовного терміну за «напад» на Земана

Суд у столиці Чехії засудив учасницю руху Femen до умовного терміну і до видворення з країни за «напад» із голими грудьми на президента Мілоша Земана під час голосування на президентських виборах 12 січня, повідомило «Радіо Свобода».

Окружний суд району Прага-5, де стався інцидент, присудив 14 січня українці Анжеліні Діаш три місяці позбавлення волі з випробувальним терміном в один рік. Також суд ухвалив, що вона має бути видворена з Чехії без права в’їзду протягом року.

Як повідомила журналістам адвокат засудженої Луціє Грда, її підзахисна не вважає себе винною, але відмовилася від оскарження, бо хоче якнайшвидше повернутися додому. Вирок також не стало оскаржувати обвинувачення, і він набув чинності.

Тепер 27-річна Анжеліна Діаш має три дні, щоб залишити Чехію. За кримінальним звинуваченням у грубому порушенні громадського порядку їй загрожувало, за чеським законодавством, до двох років позбавлення волі.

Сама Діаш теж сказала журналістам, що погодилася з вироком, бо хоче додому, до України, і почувається виснаженою.

«Звичайно ж, я почуваюся не винуватою. Я влаштувала мирний протест. Я хотіла допомогти вашому народові, щоб він був обережний і не обрав Земана президентом удруге», – заявила вона.

Нагадаємо, 12 січня активістка Femen з написом на оголених грудях «Земан – путінська шльондра» провела акцію протесту на виборчій дільниці в Чехії, де на президентських виборах голосував чинний президент країни.

Ukrainian sextremist Angelina Diash has attacked Czech president Miloš Zeman during his voting in a polling station in Prague. #Volby2018 #femen #Zeman #Putin pic.twitter.com/9PMhXoCZuV