Місцева поліція не розголошує обставини смерті

В Празі у Чехії знайшли мертвим тернопільського студента, гравця чоловічої волейбольної команди ТНПУ Михайла Цугорка. Чоловік зник ще 16 вересня. Через чотири дні його тіло знайшли і сповістили родичів, що він помер.

Про те, що 21-річний тернополянин зник у Чехії першою повідомила його дівчина. На своїй сторінці в Instagram Анастасія Шаркова написала, що 16 вересня Михайло перестав виходити на зв’язок між 21:00 та 23:00 годинами. Він мав їхати від станції метро Letňany до Vyšehrad, можливо виходив десь в центрі Праги. Від тоді від 21-річного чоловіка не було чутки.

Михайло Цугорко зі своєю дівчиною

Дівчина, друзі та рідні спочатку самостійно шукали Михайла Цугорка, а потім звернулися в місцеву поліцію. Правоохоронці знайшли тіло чоловіка через чотири дні. Хоча чеські поліцейські не розголошують причини смерті 21-річного українця, але зазначають, що його загибель не пов'язана з криміналом.

Про смерть студента Тернопільського національного педагогічного університету написала тренерка волейбольної команди, в якій грав Михайло.

«Раптова звістка про смерть Михайла вразила серця всіх, хто його знав. Пішов з життя талановитий спортсмен – волейболіст, людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця, дружелюбний та завжди усміхнений, життєрадісний, повний сил, мрій, планів на щасливе майбутнє», – зазначила у своєму дописі тренерка волейбольної команди ТНПУ Олена Сопотницька.

На офіційній сторінці університету 20 вересня висловили співчуття з приводу смерті студента.

«Уся університетська спільнота схиляє голови у скорботі і глибоко сумує з приводу передчасної смерті студента факультету фізичного виховання, гравця чоловічої волейбольної команди ТНПУ», – йдеться в дописі педагогічного університету.