Шевченківський районний суд м. Чернівці присудив буковинцю п’ять років ув’язнення за крадіжку мобільного телефона вартістю понад 600 гривень. Чоловік пристрій зв’язку викрав вранці в одній із кав’ярень міста. Свою вину провину обвинувачений в суді визнав і попросив його суворо не карати.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що буковинець близько 09:50 22 серпня 2023 року зайшов у кав'ярню Black Berrі. Чоловік замовив каву і скористався моментом, коли баристи не було за прилавком.

«Обвинувачений помітив, що за ним ніхто не спостерігає, таємно, шляхом вільного доступу викрав залишений на столі без нагляду мобільний телефон марки Sigma. Вартість моделі склала 616 гривень 85 копійок», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27 вересня.

Після цього буковинець покинув заклад Black Berri та потім розпорядився телефоном на власний розсуд. Обвинувачений у судовому засіданні свою вину визнав повністю. Суду пояснив, що дійсно вчинив крадіжку. У вчиненому щиро розкаявся, проте завдану шкоду не відшкодував.

Шевченківський районний суд м. Чернівців визначив, що щире каяття обвинуваченого пом’якшує міру покарання. Однак суддя взяв до уваги, що чоловік вже був раніше засуджений за подібні крадіжки, але не став на шлях виправлення. Суд визнав буковинця винним і призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.