Керівник товариства не вніс до каси гроші

В Чернівцях директор державного підприємства привласнив 100 тис. гривень. Чоловік дозволив підприємиці користуватися землею, яка належала акціонерному товариству. За цю послугу за рік жінка заплатила чималу суму, але керівник витратив гроші на власний розсуд.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що 44-річного уродженця Херсонської області призначили виконувати обов’язки директора одного із дочірніх державних підприємств у Чернівцях. Керівник дізнався, що в одної підприємиці є у власності приміщення, але щоб потрапити до нього та завезти товар жінка вимушена проїжджати через частину земель державної компанії.

Директор тимчасово заборонив буковинці прохід та проїзд, а це суттєво перешкоджало її бізнесу. «Надалі посадовець уклав із підприємницею земельний сервітут, який дозволить прохід та проїзд до її приміщень, після чого отримав від буковинки 100 тисяч гривень. Однак, отриманні гроші не вніс до каси підприємства, а використав на власні потреби», – повідомили в поліції Буковини в середу, 1 листопада.

Щоб потрапити до своєї фірми жінка повинна була проїжджати через територію держпідприємства

Чоловік отримав гроші від місцевої підприємниці за користування землею впродовж року. Працівники СБУ та слідчі поліції Чернівців викрили чоловіка та задокументували його протиправну діяльність. Керівнику держпідприємства повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За вчинення злочину буковинцю загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.