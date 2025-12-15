Зміни почнуться з 20 грудня

У Чернівецькій міській раді повідомили про тимчасові зміни в маршруті громадського транспорту №13, який обслуговує один з великих мікрорайонів «Садгора». З 20 грудня ТОВ «Чернівці-2004» припинить обслуговування маршруту через нестачу водіїв у звʼязку з мобілізацією. Про це 15 грудня повідомив заступник міського голови Чернівців Ігор Крохмаль у фейсбуці.

«Маршрут №13 є надзвичайно важливим для міста та щоденно забезпечує сполучення центру Чернівців із районом “Садгора”. Тому міська рада вже опрацьовує рішення, щоб не допустити перерв у транспортному сполученні», – додав Ігор Крохмаль.

У міській раді Чернівців зазначили, що наразі вирішують цю ситуацію. Попередньо, маршрут №13 і надалі курсуватиме: тимчасово його обслуговування перейде до комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління». Керівництво установи перерозподілить власних водіїв, які їздять на комунальних автобусах. У міській раді припускають, що під час зимових канікул містяни не відчують проблем з транспортом, оскільки в цей час пасажиропотік знижується.

Додамо, що у жовтні міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що комунальному підприємству «Електроавтотранс» не вистачає водіїв автобусів, оскільки КП може забронювати тільки 50% чоловіків. Тому мер закликав працювати водійками жінок.