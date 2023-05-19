На Буковині пенсіонера визнали винним у тяжкому побитті 67-річного чоловіка, яке він скоїв після сексу з його подругою. Відповідний вирок оголосив 15 лютого 2023 року Кіцманський районний суд, а 19 квітня 2023 року підтримав Чернівецький апеляційний суд.

Згідно з матеріалами судового засідання, бійка трапилася 16 вересня 2021 року в лісі поблизу села Брусенки Вижницького району. Підсудний запросив знайому жінку піти з ним по гриби в найближчий ліс. Оскільки у неї нещодавно було день народження, то пара прихопила з собою випивку.

Коли в них почався інтим, то в цей момент прийшов 67-річний чоловік, з яким жінка вже тривалий час зустрічалася і перебувала в сексуальних стосунках. Побачивши свою приятельку в обіймах іншого, чоловік взяв палицю і вдарив опонента в потилицю. У відповідь обвинувачений забрав палку з рук чоловіка і добряче його побив.

«Підозрюваний, тримаючи в руці предмет із круглою поверхнею, завдав не менше двох ударів в область голови потерпілого. Внаслідок чого спричинив тілесні ушкодження, серед них множинні переломи основи черепа та кісток лиця, численні гематоми та забій головного мозку», – йдеться у судовій справі.

Жінка і обвинувачений залишили побитого чоловіка у лісопосадці. Пізніше його знайшли правоохоронці, які викликали швидку допомогу. 67-річного потерпілого доправили до лікарні, де, за свідченням дочки, його терміново прооперували. Після операції чоловік впав у кому і майже два місяці не приходив до тями. Коли ж отямився, то вже не міг повноцінно доглядати за собою та самостійно їсти. Родичам довший час доводилося годувати чоловіка через зонд. Ще через 5,5 місяця 67-річний потерпілий помер. Його донька у суді розповіла, що батько практично не говорив, але ще час від часу згадував, що його сильно побили.

Обвинувачений пенсіонер при допиті розказав, що 16 вересня приїхав до знайомої приятельки, але її вдома не було, а онуки жінки розповіли, що вона пішла по гриби. В лісі чоловік і знайшов жінку. А пізніше на нього напав потерпілий. Щоб захистити себе, він видер з рук палицю і кілька разів вдарив 67-річного чоловіка. А після того поїхав до додому. Вже у будинку знепритомнів і його дочка завезла в лікарню.

Обвинувачений також додав, що його родичі, коли дізналися про бійку, передали потерпілому 30 тисяч гривень. Винним себе чоловік не вважав, адже казав, що захищався.

Згідно з вироком Кіцманського районного суду Чернівецької області від 15 лютого 2023 року обвинувачений визнаний невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 124 КК України (умисне заподіяння важких тілесних ушкоджень). Однак прокурори з таким рішенням не згоді і подали апеляцію. Для обвинуваченого просили більше покарання у вигляді одного року ув'язнення. Однак Чернівецький апеляційний суд апеляційну скаргу прокурорів відхилив, а чинний вирок залишив у силі.