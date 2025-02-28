В Чернівцях запровадили одноразову грошову допомогу для учасників бойових дій на оплату житлово-комунальних послуг. Розмір такої допомоги – 5 тис. грн. Її передбачили замість пільги в розмірі 25%, яка існувала раніше і яку скасували.

За запровадження одноразової грошової допомоги на комунальні послуги проголосували депутати Чернівецької міської ради під час сесії 27 лютого. Рішення підтримали 37 депутатів. Гроші в сумі 5 тис. грн для кожного ветерана чи учасника бойових дій виплачуватимуть в рамках міської програми підтримки військовослужбовців громади, повідомили в «Суспільне. Чернівці».

На цю програму з міського бюджету на 2025 рік заклали 20 млн грн. За словами директорки міського департаменту соціальної політики Наталії Фрунзе, таку допомогу запровадили замість пільги у розмірі 25% на оплату комунальних послуг, яка діяла попередніх років.

«Це стала сума на рік, яку будуть відшкодовувати з міського бюджету. Ми порахували, що 25% – це десь 5 тис. грн, а 75% – військовослужбовцям та ветеранам з державного бюджету виплачує Пенсійний фонд», – зазначила Наталія Фрунзе.

На таку допомогу можуть отримати учасники бойових дій, які зареєстровані в Чернівецькій громаді. Для того, щоб отримати гроші ветеран чи військовослужбовець повинен впродовж року може самостійно написати заяву у департаменті соцполітики чи ЦНАПі або надіслати її поштою. Також подати довідку про статус учасника бойових дій.

Якщо військовий чи військова перебуває в зоні бойових дій, то може звернутися його дружина, чоловік або інша людина, яка має доручення, – зазначили в департаменті соціальної політики Чернівецької міськради. Також додали, що військовим, які вже отримували пільги на оплату комунальних послуг, Пенсійний фонд продовжить нараховувати їх автоматично. Водночас люди, які лиш отримали статус учасника бойових дій, мають звернутися щодо пільг до Пенсійного фонду.