В Чернівцях з 7 поверху випав і розбився чоловік. Нещасний випадок трапився близько 18:00 25 вересня в мікрорайоні «Гравітон». Медики швидкої допомоги констатували смерть людини.

Про падіння чоловіка з висоти в центр екстреної допомоги повідомили очевидці, пише «Молодий буковинець». Люди також зателефонували в поліцію. Лікарі, які прибули на виклик, лише констатували смерть людини.

Правоохоронці встановили, що загиблий – це місцевий житель. Йому було 37 років, і проживав він в будинку разом із родичами. Що стало причиною нещасного випадку, наразі з'ясовують поліцейські.

В поліції відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі людини за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою «нещасний випадок»).