В Тернополі з квартири на 7 поверсі випав чоловік і залишився живим. Тернополянин впав на прибудову на першому поверсі, але самотужки не зміг вибратися. Рятувальники врятували чоловіка і передали його в руки медикам.

Нещасний випадок трапився близько 19:00 31 серпня в будинку на вулиці Коновальця, 8. Очевидці розповіли, що чоловік випав з квартири, яка розташована на 7-му поверсі дев’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку. Постраждалим виявився 20-річний місцевий мешканець. Тернополянин впав не на землю, а на дах прибудови до помешкання на першому поверсі. Жителі будинку викликали рятувальників та бригаду швидкої допомоги.

«На місце події приїхали рятувальники відділення групи рятувальних робіт загону спеціального призначення Головного управління ДСНС. Після прибуття спеціалісти, за допомогою рятувального спорядження, знерухомили чоловіка та транспортували його з даху прибудови будинку. Постраждалий перебував у свідомості. Його передано працівникам екстреної медичної допомоги», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в п'ятницю, 1 вересня.

Медики швидкої допомоги попередньо діагностували в чоловіка закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму живота і закриту травму грудної клітки. Тернополянина госпіталізували в реанімаційне відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги.