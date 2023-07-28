Про заборону протягом місяця сповістять усіх суб'єктів господарювання

Чернівецька міська рада ухвалила рішення про заборону публічного використання російськомовного культурного продукту та інших країн, які підтримують Росію у збройній агресії проти України. Заборона діятиме на території усієї Чернівецької громади. Під заборону потрапили мова та музика з Білорусі, Ірану та кількох інших країн.

Рішення про заборону музики та пісень ухвалили депутати на сесії міськради 27 липня, пише Molbuk.ua.

Проект «Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Чернівецької міської територіальної громади» підтримав 31 депутат. Автор рішення, депутат міської ради Тарас Прокоп розповів, що Чернівці – це друге місто після Києва, де прийняли такий мораторій.

Згідно з рішенням депутати пропонують «запровадити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту (культурні блага і культурні цінності, що створені або використовуються за допомогою російської мови) в будь-яких формах на території Чернівецької міської територіальної громади до моменту впровадження Російською Федерацією або її правонаступниками політики реабілітації за воєнні злочини та виплати всіх репарацій за завдану шкоду нашій державі».

Також передбачається проведення курсів української мови для нацменшин. Після ухвалення рішення у міській раді мають упродовж місяця сповістити про це всі комунальні підприємства, установи та організації, та всіх фізичних і юридичних осіб.

Як відомо, 13 липня Київська міськрада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту, зокрема книжок, аудіовізуальних творів і музичних записів. В червні 2022 року Верховна Рада України заборонила російську музику в медіа та у громадських місцях. Також парламентарі заборонили імпорт книг з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій.

У Львівській області подібна заборона почала діяти ще з 2018 року. За схвалення «Мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області» із 61 присутнього депутата проголосувало 57.