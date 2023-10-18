Весілля екс-працівниці ДБР Роксолани Москви

Державне бюро розслідувань опублікувало офіційну реакцію на гучне весілля у Львові своєї екс-працівниці Роксолани Москви та колишнього прокурора Ростислава Ільницького. У відомстві наголосили, що Роксолану Москву звільнили майже два роки тому. Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян у середу, 18 жовтня, повідомила, що ЗМІ у перекручують факти.

«ДБР не може нести й не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її [Москви] вчинки. ДБР закликає українців довіряти лише офіційним джерелам інформації і якщо новина містить сумнівні факти – обов'язково звертатися до першоджерела. У наш час кількість переглядів і лайків домінує над правдивістю, тому деякі медіа пишуть про працівницю, а не екс-працівницю ДБР, аби додати заголовку температури», – сказала Тетяна Сапьян.

Вона зазначила, що Роксолана Москва через суд намагається поновитися на посаді у відділі кадрів. Однак ДБР вважає, що підстави для цього немає.

На думку Тетяни Сап'ян, гучні весілля в час війни – це питання громадянського сумління. «Не варто пов'язувати лакшерівесілля з колишньою роботою молодят. Це – питання статків їхньої родини», – додала радниця з комунікацій.

Нагадаємо, що 7 та 8 жовтня Роксолана Москва та Ростислав Ільницький відгуляли весілля на десятки мільйонів гривень. На святкування у п'ятизірковому комплексі Emily Resort запросили приблизно 800 гостей, серед яких сотні львівських чиновників, депутатів, прокурорів, суддів тощо.