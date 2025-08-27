Петро Галущак помер на 71 році життя

У ніч на середу, 27 серпня, помер правнук поета Івана Франка – Петро Галущак. Про смерть повідомили на сторінці «Дому Франка» та департамент з питань культури Львівської ОВА.

«З великою скорботою повідомляємо, що в ніч з 26 на 27 серпня 2025 року, після тривалої тяжкої недуги, на 71-му році життя відійшов у вічність Петро Мирославович Галущак — правнук великого Каменяра, українського гуманіста, поета й мислителя Івана Франка, син Іванни-«Асі» Франко та Мирослава Галущака», – повідомили у ЛОВА.

Упродовж життя він популяризував спадщину свого прадіда, ставши втіленням гасла «І Ти — Франко! І Ми усі – Франки!». У музеї «Дім Франка» повідомили, що Петро Галущак брав участь у багатьох заходах, провів особливу екскурсію, сприяв наповненню фондів музею.

Петро Галущак помер 27 серпня – саме у цей день у 1856 році народився видатний поет Іван Франко.

Петро Галущак народився 12 вересня 1954 року у Львові. Навчався у львівській спеціалізованій середній школі № 4 з поглибленим вивченням англійської мови, потім – у Львівському політехнічному інституті.

Його перша робота – інженер-конструктор на Термоприладі. Служив в рядах радянської армії (1977 - 1979). Після повернення працював старшим інженером в ІГГГК (інститут геології та геохімії горючих копалин) АН УРСР. Далі працював в пуско-налагоджувальних підприємствах обчислювальної техніки. У 1988 році одружився з Олесею Ярош. У подружжя шестеро синів.

З 1990 року і до виходу на пенсію у 2014 році працював на посадах заступника директора та директора різних підприємств. Брав участь у громадських організаціях. Є одним із засновників та багаторічним заступник голови Львівської обласної спілки багатодітних сімей Львівщини «Щаслива родина».