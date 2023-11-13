Івано-Франківський міський суд визнав винним в самовільному залишенні військової частини солдата Ігоря Г., який вчасно не з’явився за місцем служби. Обвинувачений заявив, що мав довідку з поліклініки про хворобу, але її не прийняли через те, що вона була неналежної форми. Ігорю Г. призначили покарання – п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, уродженець селища біля Калуша Ігор Г. у червні 2022 року був призваний на військову службу. Старший солдат 19 квітня 2023 року ухилився від проходження військової служби і більше місяця не з’являвся у військову частину. 25 травня Ігор Г. сам прийшов до слідчого відділу теруправління ДБР.

В судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав та розповів, що він проходив ВЛК і його відпустили на вихідні. Із 19 квітня до 25 травня перебував за межами військової частини через хворобу, він надав довідку з поліклініки, але її не прийняли, бо вона була «неналежної форми». Ігор Г. заявив, що хоче надалі служити у ЗСУ.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи та дані про обвинуваченого, який є раніше не судимим, за місцем служби характеризується негативно. Ігоря Г. визнали винним у самовільному залишенні військової частини та призначили покарання – п’ять років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що в Ужгороді працівники ТЦК забрали водія автобуса, який привіз дитячу збірну на змагання – він вночі пройшов ВЛК та його одразу відправили на навчання. Нещодавно солдата з пораненою на фронті ногою ув’язнили на п’ять років за неявку на шикування на Закарпатті. Однак інший суд на Закарпатті призначив 3400 грн штрафу посадовцю ТЦК, який безпідставно виключив з військового обліку 20 чоловіків.