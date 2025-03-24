Автомобіль Volkswagen, яким користувався 23-річний водій

В Івано-Франківську 23-річний мешканець викликав поліцію через пошкодження його автомобіля Volkswagen. Коли патрульні приїхали, то водій був п'яним. У пресслужбі патрульної поліції Івано-Франківської області у понеділок, 24 березня, повідомили, що чоловік також не мав права керувати автомобілем.

Інцидент трапився у неділю, 23 березня, на вулиці Василя Стуса. «Прибувши на вказану адресу інспектори побачили заявника, який припарковував авто та говорив про те що хтось пошкодив його. Спілкуючись з 23-річним водієм, поліцейські помітили в останнього ознаки сп'яніння. Водій пройшов освідування на місці. Результат – 1,94 проміле алкоголю. До того ж чоловік позбавлений права керування транспортним засобом», – йдеться у повідомленні поліції.

Патрульні склали на водія два адмінматеріали через п'яне водіння (ст. 130 КУпАП) та через керування автомобілем без прав (ст. 126 КУпАП). Водієві загрожує штраф.