Сума порушень, виявлених під час ревізії за період 2022 та 2023 років, сягає понад 21 млн грн

100 пошкоджених осель в Гостомельській громаді лишаються не відновленими, зокрема тому, що екс-начальник Гостомельської військової адміністрації Сергій Борисюк привласнив будматеріалів на 11 млн грн. Про це у понеділок, 4 грудня, пише «Українська правда» з посиланням на голову Державної аудиторської служби Аллу Басалаєву.

Зазначається, що сума порушень, виявлених під час ревізії за період 2022 та 2023 років, сягає понад 21 млн грн.

«Жителі Гостомельської громади, яка однією з перших прийняла на себе удар ворога, обурюються, що на відновлення їх житла йдуть значні кошти, проте роботи або взагалі не виконувалися, або лише частково. На жаль, такі випадки підтвердилися. Кошти на відновлення виділялися, підрядники їх оперативно освоювали, «забувши» при цьому виконати свої основні зобов’язання – відремонтувати чи відбудувати зруйновані оселі...», – розповіла Басалаєва.

Крім того, аудиторами на одному із комунальних підприємств Гостомельської селищної ради встановлено нестачу благодійної допомоги (будівельних матеріалів) на загальну суму 1,2 млн грн.

Також голова ДАСУ навела приклади дій недобросовісних підрядників, яким було виділено бюджетні кошти на роботи з відновлення, але вони їх не виконали або виконали не повністю. Зокрема, так сталося з будинками в с. Мощун та Гостомелі. На одному будинку мали відновити дах, а в іншому – встановити вибиті вікна. За документами роботи виконані й оплачені, а насправді жителі залишилися без заявлених ремонтів. Тільки на ці два об'єкти з міського бюджету було виділено майже 0,5 млн грн.

Натомість деяким забудовникам Гостомельська військова адміністрація замінила вікна в будівлях в повному обсязі на 2,9 млн грн при тому, що люди там не проживають та квартири не продані.

«Це лише кілька епізодів з того, що виявили аудитори під час ревізії використання бюджетних коштів, виділених на відновлення. На жаль, зафіксовано понад 100 випадків не виконання робіт по відновленню житла мешканців Гостомельської громади», – розповіла Алла Басалаєва.

Нагадаємо, що у червні 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив очільника Гостомельської селищної військової адміністрації Сергія Борисюка. Тоді ж Бюро економічної безпеки заявило, що викрило схему привласнення бюджетних коштів посадовцями Гостомельської селищної військової адміністрації.