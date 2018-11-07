У Херсоні поховали активістку Катерину Гандзюк

Голову Херсонської ОДА не пустили на прощання з активісткою

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 18:128980

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У Херсоні поховали активістку Катерину Гандзюк
фото Новинарні

У Херсоні в середу, 7 листопада, поховали вбиту громадську діячку Катерину Гандзюк. У зв’язку з великою кількістю людей, які приїхали попрощатися з нею, церемонію прощання в Палаці молоді було призначено на годину раніше.

Водночас активісти не допустили до Палацу молоді і студентів, де відбувалося прощання, голову Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва. Вони пояснили, що такою є воля рідних та близьких Гандзюк, адже голова ОДА є представником тієї влади, яка вчинила над нею розправу і за три місяці після замаху не сприяв у встановленні винних, повідомила «Новинарня».

Загалом на церемонію прощання та похорон Катерини Гандзюк прибули сотні людей як з Херсона, так і з інших областей, а подію висвітлювали, в тому числі, й закордонні журналісти.

Тіло Катерини Гандзюк з Києва привезли вранці. Процедура ускладнилася тим, що прокурорські працівники різних рівнів у столиці – від Дарницького району до ГПУ – у вівторок тривалий час не надавали погоджувальних документів для перевезення померлої.

Труну з тілом Катерини Гандзюк виносили під пісню «Плине кача». Поховали Катерину Гандзюк на міському кладовищі поруч з Алеєю героїв – у секторі, призначеному для поховань учасників АТО.

Фото "Новинарні"

Нагадаємо, на Катерину Гандзюк напали 31 липня у Херсоні. На жінку вилили кислоту, через що вона отримала сильні опіки, від яких лікувалася в Києві. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Загалом у справі нападу на Катерину Гандзюк є п’ять фігурантів, четверо з них зізналися у злочині, а на тілі п’ятого виявили сліди від кислоти. Усі причетні до нападу на Катерину Гандзюк, як стверджують правоохоронці, воювали в антитерористичній операції на Донбасі. Поліція перекваліфікувала цю справу на закінчене умисне вбивство.

Через резонанс цієї справи генеральний прокурор України Юрій Луценко подав заяву про відставку.

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