На незаконне використання поліцейської форми чоловіку загрожує штраф

У Києві 20-річний чоловік записав відео, на якому співає російські пісні в формі українського поліцейського та виклав його у соцмережі. Тепер йому загрожує штраф. Про це у п’ятницю, 7 листопада, повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що провокативне відео правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. На кадрах молодий чоловік у формі українського поліцейського виконує російські пісні з нецензурною лексикою.

«Співробітники Дарницького управління поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили особу порушника – ним виявився 20-річний житель столиці. Останній пояснив, що зробив це заради "хайпу" та з метою збільшити кількість підписників», – йдеться у повідомленні.

За незаконне використання ознак належності до Нацполіції стосовно чоловіка склали адміністративний протокол (184-3 КУпАП). Порушнику загрожує штраф у розмірі до 34 тис. грн.

Нагадаємо, 23 липня пресслужба Нацполіції повідомила про затримання блогерів, які заради контенту видавали себе за поліцейських та знімали це на відео.