У Києві під Кабміном затримали озброєного чоловіка у масці та бронежилеті

У вівторок, 19 червня, правоохоронці виявили у молодика, який йшов центром Києва, цілий арсенал зброї та боєприпасів. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

За словами очевидців, хлопець йшов вулицею Садовою біля будівлі уряду та кричав: «Крим наш».

«Весь цей арсенал, що на фото, ніс на собі хлопчина… Попередньо - набої холості, а всі інше схоже на справжнє», – зазначає видання.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, поліцейські затримали чоловіка, який вийшов з таксі в засобах індивідуального захисту, масці і бронежилеті та з автоматом Калашникова і пішов у бік Верховної Ради.

За інформацією поліції, чоловік вийшов з авто на перехресті вулиці Грушевського та Садової.

«Для проведення перевірки чоловіка затримали. Під час поверхневого огляду у нього виявили карабін, який візуально нагадує автомат Калашникова, а також кастети, ножі і димову шашку. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції, яка вилучила зазначені предмети. Чітко пояснити походження цих речей молодик не зміг, однак попередньо встановлено, що зброя належить його родичу», – йдеться у повідомленні.

Відео Нацполіції

Чоловіка доправили до територіального управління поліції, з ним спілкуються слідчі. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова оцінка цієї події, додали у відомстві.

Нагадаємо, що вранці 19 червня під будівлею Верховної Ради між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички. У результаті тілесні ушкодження отримали вісім правоохоронців і троє учасників акції. Двох осіб затримали.