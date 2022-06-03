Водій Kia Cerato керував автомобілем із перевищеною в 25 разів нормою алкоголю в крові

У Києві патрульні виявили нетверезого водія Kia, в крові якого виявили 5 проміле алкоголю. Цей показник у 25 разів перевищує норму.

Про нетверезого водія-рекордсмена патрульна поліція Києва повідомила у п’ятницю, 3 червня. Днями на вул. Героїв Дніпра виявили автомобіль Kia Cerato, за кермом якого був нетверезий 35-річний чоловік.

Поліцейські, прибувши на виклик, виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, а перевірити водія на приладі Drager не вдалося, оскільки показник перевищив технічний ліміт приладу – 5 проміле. При цьому норма алкоголю в крові становить 0,2 проміле.

Патрульні відсторонили порушника від керування автомобілем та склали на нього протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. За вчинене йому загрожує штраф 17 тис. грн та позбавлення права керувати автомобілем упродовж року.