Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили у Києві військового посадовця та підприємця на організації схеми ухилення від мобілізації. За свої послуги вони вимагали від 5 до 25 тис. доларів. Про це у п’ятницю, 28 березня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, військовий посадовець та підприємець пропонували ухилянтам уникнути мобілізації двома способами: списання за станом здоров’я або фіктивний вступ на роботу до одного з навчальних закладів Києва з подальшим бронюванням.

За списання з військового обліку за станом здоров’я затримані вимагали 25 тис. доларів, водночас фіктивна робота у навчальному закладі коштувала ухилянтам 5 тис. доларів.

Встановлено, що у червні 2024 року один з військовозобов’язаних, що вирішив уникнути мобілізації через нібито поганий стан здоров’я, передав ділкам частину оплати за послуги – 7 тис. доларів, а після початку оформлення документів – ще 10 тис. доларів. Співробітники ДБР затримали ділків під час отримання останньої частини оплати. Їм оголосили підозри в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України). Підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення.

«Крім того, слідство встановило, що щонайменше 10 осіб скористалися послугами ухилянтів, які для цього “поступили” в аспірантуру. За оперативною інформацією, до схеми були також долучені співробітники одного з ТЦК Чернігівської області», – йдеться у повідомленні ДБР.

Слідчі готуються оголосити підозри іншим учасникам протиправної схеми.

Нагадаємо, 18 березня ДБР повідомляло про затримання правоохоронця, який за 15 тис. доларів допомагав військовозобов’язаним знятись з військового обліку.